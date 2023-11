Maltempo alle Isole Eolie, interruzioni dei collegamenti marittimi

Le Isole Eolie, colpite da un’imponente perturbazione atmosferica, hanno visto interrotti i loro collegamenti marittimi. Una violenta mareggiata ha investito Lipari, causando la sospensione delle traversate di aliscafi e traghetti nei porti.

Sin dalla serata di ieri, le Eolie sono state teatro di piogge abbondanti e di una tempesta di vento che ha portato a forti mareggiate, isolando le sette isole. Il fenomeno ha provocato allagamenti, in particolare a Canneto e lungo la via Tenente Mariano Amendola, ostacolando la circolazione. I venti, con raffiche fino a 40 chilometri orari provenienti da est-sud-est, hanno colpito con violenza le sette isole, causando l’invasione di terriccio, sabbia, detriti e ciottoli nelle strade di Marina Lunga, Marina Corta, Canneto e delle isole minori.

Per ripristinare la normalità, il personale comunale è stato mobilizzato, e sono state coinvolte anche aziende private per la pulizia delle zone colpite. Nel frattempo, il mare, con una forza pari a 5-6, ha reso impossibile l’attracco degli aliscafi e dei traghetti nei porti locali. La temperatura è scesa a 17 gradi, mentre il vento ha causato danni significativi ai vigneti, agli orti e ha abbattuto alberi in diversi punti delle isole.

