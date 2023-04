Incidente mortale a Capo d’Orlando: muore il 36enne Antonio Caputo

Ieri sera a Capo d’Orlando si è verificato un incidente mortale che ha visto coinvolto Antonio Caputo, 36enne del luogo, che ha perso la vita sulla strada che collega la Via Consolare Antica con la Via Trazzera Marina in contrada Pissi. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri della Stazione di Capo d’Orlando, sembra che si sia trattato di un incidente autonomo e che non ci sarebbe la responsabilità di terzi, ma si tratta comunque di ipotesi che attendono conferme ufficiali.

Antonio Caputo, appassionato di motociclette, ha perso il controllo della sua Ducati 1098 mentre percorreva il rettilineo direzione monte mare, lasciando ben visibile sull’asfalto una frenata che ha presumibilmente effettuato nel momento in cui ha perso il controllo del mezzo. La sua corsa è finita a ridosso di un palo della pubblica illuminazione, e purtroppo, il trentaseienne è morto sul colpo.

Presenti sul posto i medici del “118” che hanno constatato il decesso, mentre la strada è stata chiusa al traffico veicolare dai militari dell’Arma per eseguire i necessari rilievi. Al momento, non è chiaro se la vittima abbia percorso quel tratto di strada da sola o in compagnia di altri motociclisti, ma è stato un altro centauro a chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine, e quindi non è escluso che ci possano essere testimoni che possano aiutare a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Antonio Caputo era molto conosciuto e benvoluto a Capo d’Orlando, e la sua morte ha generato numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza da parte dei concittadini, che si sono stretti attorno al padre della vittima. La strada, teatro dell’incidente mortale di ieri sera, non è purtroppo nuova a eventi del genere. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle cause dell’incidente.

