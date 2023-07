Miglioramento della sanità: via libera ai dipartimenti interaziendali

Riforma sanitaria: istituzione dei dipartimenti interaziendali in discussione all’Ars.

L’Ars avvia l’iter per l’istituzione dei dipartimenti interaziendali, che permetteranno una migliore redistribuzione del personale sanitario. La riforma mira a colmare le carenze organizzative e migliorare l’efficienza del sistema sanitario, fornendo risposte innovative alle problematiche esistenti.

Nella commissione Salute dell’Ars è stato avviato l’iter istitutivo dei dipartimenti interaziendali, che prevede la creazione di collegamenti tra aziende sanitarie provinciali e aziende ospedaliere. La legge, derivata da due proposte di legge dei parlamentari De Luca e Burtone, mira a una migliore redistribuzione del personale per colmare le carenze organizzative, in particolare negli ospedali periferici.

Il disegno di legge consentirà ai coordinatori dei dipartimenti interaziendali di gestire in maniera flessibile il personale in base alle esigenze, garantendo una maggiore sinergia tra le strutture sanitarie. Ciò permetterà di affrontare in modo più efficace le problematiche legate a ictus, patologie cardiache e traumi multipli.

De Luca auspica che il percorso legislativo sia agevolato dal governo e che la riforma possa essere approvata quanto prima. Questa iniziativa rappresenta una risposta innovativa a problemi persistenti nel sistema sanitario, fornendo nuove soluzioni per migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria.

