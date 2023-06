UV4: un’energia contagiosa nel contesto del Cosplay & Comics Day a Patti

Il Parco Robinson di Patti ospita una serata di intrattenimento con gli UV4, band che unisce la musica pop degli anni ’80 ai giorni nostri. Questo concerto chiude il ‘Cosplay & Comics Day’, evento che celebra l’arte fumettistica e il cosplay. Aura, talentuosa cantante della band, guiderà il pubblico in un’esperienza emozionante.

Questa sera, alle ore 20.15, il Parco Robinson di Patti sarà lo scenario di un’indimenticabile performance musicale che promette di lasciare il segno nel cuore e nella mente del pubblico. A salire sul palco saranno gli UV4, una band che porterà con sé un’energia contagiosa e un repertorio musicale che spazia dagli indimenticabili successi pop degli anni ’80 alle hit più attuali.

L’occasione per questa straordinaria serata è la manifestazione ‘Cosplay & Comics Day’, la nuova frontiera della cultura dell’intrattenimento e dell’arte fumettistica. Durante l’evento, i partecipanti avranno la possibilità di immergersi nel magico mondo del cosplay, una forma di espressione artistica che permette ai fan di trasformarsi nei propri personaggi preferiti. Saranno organizzati workshop di disegno, sfilate cosplay dedicate ai bambini, incontri con fumettisti internazionali e interviste agli ospiti speciali.

In questo contesto eclettico e coinvolgente, gli UV4 saliranno sul palco del Parco Robinson per regalare al pubblico una performance mozzafiato. Uno dei punti di forza della band è la talentuosa Aura, già amata dal pubblico dopo il successo a Sanremo al GEF, il Festival Mondiale della Creatività nelle Scuole. La sua voce potente e versatile promette di intrattenere gli spettatori e gli appassionati di cosplay, trasmettendo emozioni profonde attraverso le sue vocalità sonore.

Ma gli UV4 non si riducono solo ad Aura. La band è composta da un gruppo di musicisti talentuosi che contribuiscono alla creazione di un suono unico. Roberto Ceraolo alla chitarra aggiunge un tocco di virtuosismo e dinamismo, mentre Gloria Ferrisi alle tastiere crea atmosfere avvolgenti e melodie accattivanti, donando un elemento distintivo alle performance degli UV4. Domenico Rottino alla batteria, con il suo ritmo incalzante e preciso, conferisce forza e solidità alle canzoni, creando un’energia contagiosa che coinvolge l’intero pubblico presente.

Durante lo spettacolo, gli UV4 faranno vibrare il pubblico con brani iconici degli anni ’80 fino alle hit contemporanee, offrendo un connubio perfetto tra le influenze del passato e le sonorità moderne. La loro performance sarà una combinazione di energia travolgente, melodie coinvolgenti e interazioni entusiasmanti con il pubblico, trasformando questa serata in un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti al Parco Robinson di Patti.

Non perdete l’opportunità di assistere a uno spettacolo unico, in cui la passione per la musica si fonde con l’atmosfera magica del ‘Cosplay & Comics Day’. Aura, Roberto, Gloria e Domenico sono pronti a conquistare il palco e a regalare un concerto che rimarrà impresso nei cuori di tutti gli spettatori. Preparatevi a lasciarvi travolgere dall’energia degli UV4, una band destinata a dominare le scene musicali del futuro.

