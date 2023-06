Truffa agricola, i Finanzieri di Enna confiscano beni per 100mila euro

La Guardia di Finanza di Enna ha confiscato beni e denaro per un valore di circa 100 mila euro, provenienti da due imprenditori agricoli colpevoli di truffa per ottenere contributi pubblici destinati all’agricoltura. I provvedimenti di confisca riguardano fondi agricoli e somme depositate in conti bancari.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito nei giorni scorsi due provvedimenti di confisca definitiva di beni e denaro per un valore complessivo di circa 100 mila euro. Questa operazione si è svolta a seguito del reato di truffa aggravata da parte di due imprenditori agricoli che cercavano di ottenere indebitamente contributi pubblici per l’agricoltura.

Il primo provvedimento di confisca riguarda un imprenditore agricolo di Capizzi, il quale aveva stipulato falsi contratti di affitto di terreni rustici per incassare contributi comunitari. Il secondo caso riguarda una donna imputata per il reato di truffa aggravata con false certificazioni per ottenere contributi dall’AG.E.A. Sono stati confiscati cinque fondi agricoli e somme di denaro per un valore complessivo di circa 75 mila euro nel primo caso, mentre nel secondo caso è stato confiscato un immobile produttivo del valore di circa 25 mila euro. La Guardia di Finanza sottolinea l’impegno nel contrastare l’uso illecito dei finanziamenti pubblici e tutelare la corretta destinazione dei fondi per la crescita produttiva del Paese.

