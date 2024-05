Incidente sulla A18 a Fiumefreddo, due mezzi coinvolti, tre i feriti

Un incidente stradale ha coinvolto due autoveicoli sulla A18 Catania – Messina al km 48,700, nel Comune di Fiumefreddo direzione Messina. L’evento è avvenuto intorno alle 16:00, presumibilmente a causa delle condizioni del manto stradale bagnato dovute alle precipitazioni. Secondo le prime informazioni disponibili, tre persone sono rimaste ferite di cui una donna in gravi condizioni trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Per consentire l’intervento dell’elisoccorso, il traffico veicolare è stato momentaneamente sospeso, per poi riprendere regolarmente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos e gli operatori del 118. – Articolo in aggiornamento.

