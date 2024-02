Omicidio a Mascalucia, festa di compleanno si trasforma in tragedia

Un drammatico episodio ha scosso Mascalucia, dove una festa di compleanno si è trasformata in una scena di terrore. Un uomo di 43 anni è stato mortalmente ferito durante una lite familiare, che si è conclusa con una coltellata all’addome. La vittima, trasportata d’urgenza al Policlinico, ha purtroppo perso la vita durante il tragitto. La tragedia si è consumata nell’abitazione di via Picasso, sconvolgendo la quiete del quartiere.

Le autorità sono intervenute prontamente: i carabinieri della locale tenenza e della compagnia di Gravina di Catania hanno immediatamente fermato un familiare sessantenne della vittima, presente sul luogo ma non coinvolto direttamente nella lite. L’uomo è stato condotto in caserma per gli interrogatori di rito. Al momento, le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, sono ancora in corso al fine di chiarire appieno le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

© Riproduzione riservata.