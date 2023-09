Abusivismo e contraffazione: operazioni delle Fiamme Gialle

La Guardia di Finanza di Caltanissetta intensifica i controlli estivi contro abusivismo e contraffazione, individuando migliaia di prodotti non sicuri venduti senza requisiti di conformità. Sequestri e sanzioni fino a 25.000 euro per garantire la sicurezza dei consumatori.

Nel periodo estivo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta stanno ampliando le attività di controllo volta a prevenire e contrastare l’abusivismo, la contraffazione e il commercio di articoli pericolosi per i consumatori.

Recentemente, dopo le operazioni di sequestro a Gela, le Fiamme Gialle nissene hanno individuato oltre 5000 prodotti non sicuri. Questi includono articoli per la cura personale, articoli per la casa, oggettistica varia e giocattoli, venduti senza i necessari requisiti di conformità e sicurezza. La mancanza di indicazioni sull’origine dei prodotti è risultata in violazione del «Codice del Consumo» e delle normative di settore.

I prodotti, privi di istruzioni e avvertenze d’uso, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Mancano le informazioni essenziali per la sicurezza, la qualità, la composizione e l’origine dei prodotti, elementi fondamentali per un corretto utilizzo in tutta sicurezza. Per ogni esercizio commerciale ispezionato, sono state comminate sanzioni fino a 25.000 euro per le violazioni riscontrate.

