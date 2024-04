Incidente a Taormina, motociclista 23enne in codice rosso

Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla Strada Statale 114 a Taormina, nella frazione di Spisone. Due motocicli si sono scontrati frontalmente al km 46, presso il lido “La Caravella”, causando gravi traumi ai conducenti. Lo scooter, guidato da un 23enne di Letojanni in direzione Catania, e una motocicletta Ktm, guidata da un 39enne di S. Teresa di Riva, sono stati coinvolti nell’incidente avvenuto intorno alle 17.

Il giovane di 23 anni, F. C., ha riportato gravi lesioni alla testa e ha perso molto sangue. Dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, dove è stato ricoverato in terapia intensiva a causa dei traumi subiti. Il conducente della motocicletta, A. O., è stato portato al Policlinico “Gaetano Martino” di Messina con fratture varie, ma le sue condizioni sono meno gravi.

La causa dello scontro potrebbe essere stata un’invasione di corsia, che ha impedito ai due conducenti di evitare l’impatto frontale. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada con limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso.

La Polizia Locale di Taormina è intervenuta sulla SS114 per effettuare i rilievi di rito sotto la direzione del comandante Daniele Lo Presti, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Entrambi i veicoli coinvolti e i caschi dei conducenti sono stati posti sotto sequestro.

