Settimana Europea dello Sport “Gioiosa Marea, Vivere di Sport”

di Maria Cristina Miragliotta – Il Comune di Gioiosa Marea ha partecipato attivamente alla Settimana Europea dello Sport con un’iniziativa chiamata “Gioiosa Marea, Vivere di Sport”. Questo evento è articolato in tre giornate di attività dedicate allo sport e al benessere.

La prima giornata ha coinvolto la scuola locale, mentre le due successive vedranno varie attività sportive organizzate in collaborazione con le associazioni del luogo.

Un momento significativo sarà l’inaugurazione del Playground, un’area all’aperto presso il campo sportivo finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNR). Questo spazio è aperto a tutti e offrirà la possibilità di praticare sport all’aria aperta, promuovendo uno stile di vita sano e attivo.

Abbiamo intervistato per voi:

L’iniziativa ha sottolineato l’importanza dello sport come veicolo di valori fondamentali, come il sacrificio, l’impegno, la lealtà, la collaborazione e la cooperazione. In un’epoca in cui il disimpegno sembra prevalere nella società, lo sport è stato evidenziato come un mezzo per promuovere la socializzazione e i veri valori umani.

In conclusione, “Gioiosa Marea, Vivere di Sport” è stata un’opportunità per la comunità di promuovere lo sport come strumento di benessere fisico e mentale, oltre a diffondere importanti principi morali che possono contribuire al progresso sociale.

© Riproduzione riservata.