Tangenziale di Messina: auto si schianta contro tir in sosta

Questa mattina si è verificato un grave incidente in tangenziale a Messina, dopo lo svincolo di Tremestieri in direzione Catania. Una Wolkswagen Eos cabrio si è scontrata contro un tir fermo in un’area di sosta. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti la polizia stradale e il 118 per soccorrere l’automobilista coinvolto, il cui stato non è considerato critico nonostante le ferite riportate.

