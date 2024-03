Contraffazione, sequestrati oltre 5000 articoli d’abbigliamento a Palermo

Nell’ambito delle attività volte a contrastare la contraffazione, i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno effettuato un intervento significativo. È stato sequestrato un consistente quantitativo di capi d’abbigliamento, stimati in oltre 5000 pezzi, presumibilmente contraffatti, in un’azione mirata nei confronti di un imprenditore.

L’intervento è stato condotto dai finanzieri della Compagnia di Partinico, i quali hanno individuato irregolarità in un noto esercizio commerciale della zona. In particolare, alcuni capi d’abbigliamento di rinomati marchi esposti in vetrina presentavano caratteristiche discostanti dagli standard delle rispettive case produttrici.

Al fine di accertare l’origine della merce e la sua legittimità, sono state richieste al negozio le fatture d’acquisto e ogni altra documentazione relativa alla provenienza dei prodotti in vendita. L’assenza di documenti idonei a comprovare la regolare acquisizione dei beni ha portato i finanzieri ad estendere i controlli anche al magazzino dell’imprenditore.

In seguito a tale approfondimento, sono stati individuati e sottoposti a sequestro oltre 5000 articoli risultanti essere contraffatti. Le operazioni si sono concluse con la segnalazione del titolare del negozio alla locale Procura della Repubblica. L’imprenditore è stato segnalato per il reato di ricettazione e per il commercio di prodotti con segni falsi, come previsto dagli articoli 648 e 474 del codice penale.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo