Finale playoff di basket: Castanea Basket 2010 batte Gold & Gold Messina

Nella prima gara della finale playoff di basket, disputata al PalaMili di Messina, la Gold & Gold Messina ha perso contro il Castanea Basket 2010 per 70-74. Nonostante un ottimo primo quarto d’ora, nel quale ha accumulato un vantaggio di 16 punti, la squadra di casa non è riuscita a capitalizzare la sua posizione di vantaggio. Il Castanea Basket 2010, più cinico, ha preso il sopravvento e ha portato a casa la vittoria.

Nonostante i tentativi di rimonta della Basket School Messina, trascinata dalle giocate di Banin, Chakir e Hofsteteris, il Castanea Basket 2010 ha operato il definitivo sorpasso nel quarto periodo e ha allungato, portandosi sul +9. La Gold & Gold Messina ha tentato una disperata rimonta negli ultimi minuti di gioco, ma la tripla di Chakir ha reso tutto più complicato per la squadra di casa.

La vittoria importante del Castanea Basket 2010 mette a dura prova la Gold & Gold Messina, che dovrà fare di tutto per recuperare nella prossima gara, prevista per giovedì al Palaritiro. Sarà una partita da dentro o fuori, nella quale la squadra di casa dovrà tirare fuori tutto ciò che ha per allungare la serie.

© Riproduzione riservata.