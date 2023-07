Successi per la scuderia RO Racing nel fine settimana agonistico

La scuderia RO Racing trionfa nel Rally di Caltanissetta e del Vallone, mentre Alfredo Giamboi si distingue nel decimo Slalom di San Piero Patti. Gabry Driver si impone nella Rieti Terminillo.

Un fine settimana eccezionale per la scuderia RO Racing, che continua a mietere successi nelle gare automobilistiche. Nel Rally di Caltanissetta e del Vallone, dedicato alle auto storiche, l’equipaggio composto da Giuseppe Musso ed Ernesto Rizzo ha conquistato la vittoria in modo netto. Con la loro Porsche 911 Rs del Secondo Raggruppamento, seguiti dal preparatore Guagliardo, hanno letteralmente dominato la competizione, vincendo tutte le dieci prove speciali in programma. Un risultato straordinario che ha messo in luce la superiorità della RO Racing.

Non solo nel Rally di Caltanissetta e del Vallone, ma anche in altre manifestazioni, la scuderia ha ottenuto risultati eccellenti. Nel rally di ottava zona, dedicato alle vetture moderne, Agostino Craparo e Giovanni Lo Verme si sono classificati al sesto posto nella classifica generale con la loro Mitsubishi Lancer Evo IX, aggiudicandosi anche la vittoria nella classe N4. Inoltre, Giuseppe Airò Farulla e Michele Castelli hanno raggiunto il secondo posto nel Gruppo RC3N e nella classe Super 1600 a bordo di una Renault Clio Super 1600.

Nella gara del decimo Slalom di San Piero Patti, Alfredo Giamboi ha ottenuto un risultato notevole, salendo sul secondo gradino del podio con la sua Fiat X1/9. Non solo ha conquistato una posizione di prestigio nella classifica generale, ma si è anche aggiudicato il primo posto nel Gruppo Speciale Slalom. Un successo che conferma le abilità di Giamboi nel mondo delle competizioni automobilistiche.

Nella cinquantottesima edizione della Rieti Terminillo, valida per il Campionato italiano velocità della montagna, è stato il calabrese Gabry Driver a distinguersi. In sella alla sua Renault Clio Rs, si è imposto nella classe E1 Ita 2000 e ha raggiunto anche il terzo posto nel Gruppo. Un risultato di grande rilievo per il pilota, che dimostra ancora una volta il talento e la determinazione della RO Racing.

© Riproduzione riservata.