Brolo: inizia la seconda edizione di “Più Leggo Più Penso”

Dal 4 marzo al 30 giugno 2024 prende il via la seconda edizione dell’iniziativa denominata “Più leggo più penso”, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Coordinata dall’assessore Cono Condipodero, l’obiettivo principale dell’iniziativa è promuovere la lettura tra i giovani al fine di sviluppare capacità critiche, fluidità espressiva e arricchire il loro percorso formativo. Il progetto, ideato in collaborazione con l’assessorato alla Biblioteca e alla Pubblica Istruzione, mira anche a rendere l’ambiente della biblioteca comunale più accogliente e fruibile.

Gli studenti partecipanti riceveranno una tessera su cui verranno registrati i titoli dei libri richiesti in prestito. Al termine dell’iniziativa, i primi 12 studenti che avranno letto il maggior numero di libri avranno l’opportunità di esporre brevemente il loro maggiore interesse su uno dei libri letti e riceveranno una targa ricordo. La proposta ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte del dirigente scolastico Giacomo Arena, del corpo docente e delle istituzioni culturali locali.

L’assessore Condipodero ha dichiarato: “L’obiettivo primario dell’iniziativa è sensibilizzare i giovani alla lettura per favorire la comprensione del mondo e promuovere il pensiero critico. La biblioteca comunale diventerà un luogo ideale per leggere, rilassarsi e studiare, grazie all’impegno costante dell’amministrazione comunale nel renderla sempre più efficiente e all’avanguardia. L’introduzione di nuovi servizi e la realizzazione di una sala lettura con postazione internet contribuiranno a potenziare le attività culturali e sociali”.

In un’epoca in cui la tecnologia sembra prevalere sulle attività culturali, iniziative come “Più leggo più penso” diventano cruciali per stimolare la lettura tra i giovani, permettendo loro di arricchire il vocabolario, sviluppare l’immaginazione e comprendere il mondo che li circonda.

