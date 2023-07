…ora vegnu e t’ammazzu!!! Arrestato 54enne per tentato omicidio

Arrestato uomo a Catania per tentato omicidio dell’ex compagna. Le coltellate hanno portato la vittima in ospedale. La coppia aveva una storia di violenze.

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese di 54 anni, colto in flagranza di reato per tentato omicidio nei confronti della sua ex compagna. La vittima, una donna di 50 anni residente nel quartiere di San Cristoforo, ha chiamato il numero di emergenza, terrorizzata e ferita, dopo essere stata accoltellata dal suo ex convivente.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, bloccando l’uomo che cercava di allontanarsi con due valigie. Al loro arrivo, i Carabinieri hanno constatato le ferite alla spalla sinistra e al torace della vittima. La donna ha confermato che l’aggressore era proprio l’uomo bloccato in strada.

La vittima è stata trasportata all’ospedale “San Marco”, dove i medici hanno refertato le ferite e stabilito una prognosi di 10 giorni. La donna ha raccontato ai Carabinieri che la sua ex relazione durata oltre 30 anni era caratterizzata da frequenti episodi di violenza fisica e verbale, motivati da gelosia e pretesti futili.

L’episodio che ha portato alla decisione di terminare la relazione è avvenuto quando, lo scorso novembre, l’uomo l’ha aggredita fisicamente, causandole la rottura dei denti. Nonostante gli episodi di violenza precedenti, la donna non aveva mai denunciato prima di questa volta.

L’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la sua permanenza in carcere.

