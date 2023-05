Alfio Saggio presidente dell’Ordine dei Medici di Catania

Rinnovamento all’Ordine dei Medici di Catania: Alfio Saggio nuovo presidente.

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania si è riunito ieri pomeriggio (15 maggio) per il rinnovo delle cariche. All’unanimità è stato eletto Alfio Saggio come presidente, Pino Liberti come vicepresidente, Giuseppe Distefano come segretario ed Elisabetta Battaglia come tesoriere. Il nuovo direttivo rimarrà in carica fino a dicembre 2026.

Alfio Saggio, il nuovo presidente, ha ringraziato il Consiglio per la fiducia riposta e ha espresso il suo apprezzamento per il predecessore Igo La Mantia. In questo momento delicato, Saggio ha accettato l’incarico con l’obiettivo di ripristinare un clima di serenità e di svolgere al meglio le attività ordinarie e istituzionali dell’Ordine, a tutela dell’intera categoria medica. Ha sottolineato la sua convinzione che, con la collaborazione di tutto il Consiglio direttivo e dei membri iscritti, saranno in grado di raggiungere questo obiettivo.

