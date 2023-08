Musei e parchi siciliani aperti per Ferragosto

Abbracciando l’opportunità: esplorare la storia e l’arte siciliana durante Ferragosto.

Musei e parchi siciliani aperti il 14 e 15 agosto, occasione unica per scoprire il patrimonio culturale. Visitatori potranno ammirare storia, arte e bellezze naturali, nonostante l’accesso non sia gratuito.

In un gesto di promozione culturale, i musei, parchi archeologici e siti storici della Regione Siciliana accoglieranno visitatori durante il 14 e 15 agosto. Questa iniziativa è stata autorizzata dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, conformemente alle direttive ministeriali.

L’assessore Francesco Paolo Scarpinato (nella foto) sottolinea l’importanza di tali iniziative per la crescita della regione. “Un’opportunità unica per immergersi nel nostro ricco patrimonio storico e artistico e per ammirare le meraviglie custodite dalla nostra terra, tra paesaggi marini e bellezze naturali”, dichiara Scarpinato.

Le visite si terranno seguendo gli orari consueti e le procedure definite da ciascuna struttura, comprese eventuali prenotazioni. È importante notare che l’accesso nei giorni 14 e 15 agosto non sarà gratuito, a differenza di altre occasioni.

