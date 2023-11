Asp Messina: a Patti impegno contro la Violenza di Genere

In occasione delle iniziative dedicate alla giornata internazionale contro la violenza di genere (25 novembre), l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (Asp) si prepara a organizzare un incontro il prossimo 27 novembre presso l’aula del presidio ospedaliero di Patti. L’evento coinvolgerà la comunità professionale in veste di relatori e partecipanti, allo scopo di presentare l’impegno dell’Asp nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

In ambito territoriale, i Consultori Familiari continueranno a essere i servizi di riferimento per le donne che cercano una prima accoglienza e ascolto. Essi svolgono un ruolo essenziale nei programmi educativi sulle tematiche dell’educazione alla relazione e alla parità di genere, con team multiprofessionali che promuovono percorsi di riflessione e sensibilizzazione nelle scuole.

Il progetto aziendale più recente, intitolato “Ascolta il tuo corpo e seguimi” e finanziato dalla regione Sicilia, permetterà di intensificare ulteriormente gli interventi nelle scuole e di migliorare gli spazi consultoriali dedicati alle nuove generazioni. Una campagna di comunicazione sociale accompagnerà queste attività, utilizzando un linguaggio moderno e accattivante.

L’Asp sarà altresì impegnata nella gestione delle emergenze legate alla violenza di genere attraverso i suoi Pronto Soccorso presenti in tutta la provincia. Questi presidi saranno dotati di procedure specifiche, come il Codice Rosa, e forniranno servizi specialistici per il sostegno psicologico e la presa in carico delle vittime, compresi i minori.

La collaborazione con le Forze dell’ordine, i Servizi sociali degli enti locali, i Centri di Ascolto (CAV), le Case Rifugio e le associazioni del settore rimane un pilastro fondamentale dell’azione dell’Asp.

L’Azienda Sanitaria ha istituito il Tavolo Tecnico Aziendale, con compiti precisi di coordinamento della politica aziendale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Questo tavolo opera con quattro gruppi di lavoro dedicati al monitoraggio delle procedure, alla formazione e comunicazione, all’educazione alla salute e alla ricerca e sviluppo. Anche il Comitato Unico di Garanzia dell’Asp promuove azioni per la parità di genere e la lotta alle discriminazioni tra il personale aziendale.

