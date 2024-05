Ruba olio e cioccolata per 30 euro, denunciata 55enne a Catania

Nel tardo pomeriggio di ieri, una squadra dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania è intervenuta in via Musumeci, rispondendo a una chiamata di emergenza. La richiesta di intervento proveniva dalla titolare di un supermercato sito in via Renato Imbriani, la quale aveva segnalato un presunto atto di furto all’interno del suo esercizio commerciale.

La segnalazione descriveva la fuga di una donna che era stata sorpresa dal personale del supermercato mentre tentava di allontanarsi con della merce non pagata. La donna, in abiti invernali nonostante le temperature elevate, aveva attirato l’attenzione dei dipendenti a causa di rigonfiamenti sospetti sotto il suo cappotto.

Giunti sul luogo, i poliziotti hanno rapidamente individuato la direttrice del supermercato, la quale ha riferito di essere stata oggetto di minacce da parte della presunta ladra, affinché non chiamasse le forze dell’ordine.

La donna fermata è stata trovata in possesso di due bottiglie di olio e un barattolo di cioccolata, per un valore stimato di circa 30 euro.

Successive indagini hanno identificato la presunta autrice del furto come una donna di 55 anni, con precedenti penali nella città di Catania.

Dopo la registrazione della denuncia da parte della titolare del supermercato, l’indagata è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, con l’accusa di rapina impropria.

