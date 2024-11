Stop alla Dispersione Scolastica, il convegno a Gioiosa Marea

di Maria Cristina Miragliotta – Il 3 dicembre 2024, alle ore 10:00, presso il Teatro Comunale “Franco Borà” di Gioiosa Marea, si terrà il convegno dal titolo “Tutti insieme per la lotta alla dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo”. L’evento è organizzato dall’Osservatorio di Area Ambito 16, con sede presso l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, in collaborazione con l’Ambito Territoriale – Ufficio VII di Messina.

L’incontro, volto a sensibilizzare il territorio sul tema della dispersione scolastica, sarà aperto dai saluti istituzionali della Prof.ssa Maria Ricciardello, dirigente scolastico e coordinatrice dell’Osservatorio di Area. Seguiranno gli interventi del sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, e dal sindaco di Piraino Salvatore Cipriano.

La sessione centrale del convegno prevede la relazione del Prof. Leon Zingales, provveditore agli Studi di Messina, che affronterà il tema della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico e delle misure per contrastare l’abbandono scolastico. Successivamente, l’insegnante Carmela Faliti, dell’OPT dell’Ambito XVI, discuterà l’importanza della collaborazione interistituzionale e presenterà l’analisi di casi pratici, evidenziando modelli di intervento efficaci.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni scolastiche e amministrazioni locali per rafforzare il dialogo e le sinergie necessarie a promuovere il successo formativo e a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

