Il tempo in Sicilia: sole e stabilità dominano il Weekend

La Regione siciliana sarà dominata da un campo di alte pressioni durante la giornata di domenica, garantendo condizioni atmosferiche stabili e un cielo assolato in tutto il territorio. In particolare, lungo il litorale tirrenico, il litorale ionico, il litorale meridionale, l’Appennino e le zone interne, si prevedono cieli prevalentemente sereni o leggermente nuvolosi per l’intera giornata. I venti saranno moderati provenienti dai quadranti nord-occidentali, con successiva rotazione verso nord-occidente. Il termometro si attesterà intorno ai 3950 metri sul livello del mare. Le condizioni del mare saranno variabili, con il Basso Tirreno e il Canale che presenteranno un mare mosso, mentre il Mare di Sicilia oscillerà tra il molto mosso e il mosso.

Il weekend si prospetta soleggiato ma con una leggera frescura nell’aria, grazie all’allontanamento verso levante dell’impulso perturbato che ha interessato la regione tra la tarda serata e la notte di sabato. Tuttavia, è importante notare che all’inizio della prossima settimana si prevede l’arrivo di una nuova perturbazione, soprattutto nelle regioni limitrofe della Campania e dell’alta Calabria, portando con sé nuove precipitazioni.

Invece, in Sicilia, il periodo di tempo stabile e soleggiato continuerà. I venti saranno moderati, provenienti dai quadranti settentrionali, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. – Fonte 3Bmeteo.

© Riproduzione riservata.