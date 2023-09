Allerta Rossa per caldo e incendi in Sicilia

In una situazione di emergenza causata da incendi devastanti, il capo della Protezione Civile Regionale, Salvatore Cocina (nella foto), ha dichiarato allerta rossa per il 22 settembre 2023 nelle province di Palermo, Trapani e Messina. Questa decisione è stata presa in risposta alle condizioni climatiche avverse caratterizzate da temperature elevate e venti di scirocco, che hanno reso il territorio altamente suscettibile agli incendi.

La Protezione Civile ha immediatamente convocato i sindaci delle aree colpite, esortandoli a mobilitare i centri operativi comunali per coordinare le operazioni di soccorso e di lotta contro le fiamme.

Le condizioni meteo-climatiche attuali, unite all’alta umidità del combustibile vegetale, creano un ambiente altamente favorevole allo scoppio di incendi di estrema intensità con una rapida propagazione delle fiamme. La situazione richiede massima attenzione da parte delle autorità e dei residenti.

La popolazione è invitata a seguire attentamente le indicazioni delle autorità locali e ad adottare precauzioni per prevenire gli incendi, come evitare accensioni di fuochi all’aperto o comportamenti che possano favorire il propagarsi delle fiamme.

