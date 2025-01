Stabilizzati 11 OSS al Policlinico, Cisl FP: “Non ci siamo mai arresi”

Undici Operatori Socio Sanitari (OSS) del Policlinico Universitario “Gaetano Martino” di Messina hanno finalmente ottenuto la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, segnando un importante traguardo dopo anni di incertezze. Secondo quanto dichiarato dalla Cisl FP, l’inizio del 2023 aveva visto la fine del contratto per 11 OSS legati all’emergenza CoVid, oltre a circa trenta infermieri e precari storici di diverse professionalità. La motivazione principale era la carenza di posti vacanti nell’organico.

La sindacalista Giovanna Bicchieri, segretario generale della Cisl FP Messina, insieme a Salvatore Feliciotto e altri dirigenti, ha spiegato come l’intervento della Rettrice, del nuovo management e dell’Assessorato regionale alla salute, attraverso il Dipartimento strategico, abbia permesso di ottenere prima una proroga e successivamente la contrattualizzazione definitiva di questi lavoratori. “Abbiamo manifestato, organizzato assemblee e non ci siamo mai arresi”, ha sottolineato la Bicchieri, evidenziando come la stabilizzazione rappresenti un risultato concreto per molti precari.

Tra gli altri progressi ottenuti, la direzione generale del Policlinico ha garantito il pagamento degli arretrati relativi alle festività infrasettimanali. Questi verranno retribuiti entro il mese corrente o, al massimo, il prossimo. La Cisl FP insiste ora sulla necessità di proseguire il lavoro per migliorare la contrattazione decentrata, bloccata da sei anni, aumentando le indennità accessorie e definendo regolamenti su mobilità interna e progressioni di carriera.

Inoltre, la Cisl FP ha annunciato che nelle prossime settimane si terrà il congresso territoriale per eleggere i vertici aziendali e i coordinamenti interni. “Vogliamo costruire una grande Cisl FP anche al Policlinico Universitario”, ha affermato il gruppo dirigente sindacale.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁