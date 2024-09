Incontro in Prefettura sui disagi per la chiusura dell’autostrada A20

Un incontro presso la Prefettura di Messina si è svolto oggi per discutere della chiusura del tratto autostradale Patti-Brolo sull’A20, dovuta ai lavori in corso nella galleria Calavà. Alla riunione, convocata dal Prefetto Cosima Di Stani, hanno partecipato i sindaci di Brolo, Gioiosa Marea, Patti e Piraino, rispettivamente Giuseppe Laccoto, Giusi La Galia, Gianluca Bonsignore e Salvatore Cipriano. La discussione ha affrontato i disagi causati dalla chiusura ai mezzi pesanti e agli autobus, con deviazioni obbligatorie sulla Statale 113 o sull’autostrada A18.

Dopo un primo confronto avvenuto nei giorni precedenti, la seduta odierna è stata convocata per cercare una soluzione agli inconvenienti che stanno creando notevoli difficoltà a pendolari e autotrasportatori. Al termine dell’incontro, è stata stabilita una nuova regolamentazione temporanea del traffico, che prevede la riduzione a una sola corsia nel tratto Brolo-Patti in direzione Messina dalle 22.00 alle 8.30, mentre il tratto opposto, Patti-Brolo, sarà aperto nella stessa modalità dalle 13.00 alle 22.00. La circolazione sarà invece riservata ai soli veicoli leggeri dalle 8.30 alle 13.00, in entrambi i sensi di marcia.

“Ringraziamo per la sensibilità e la disponibilità dimostrate il prefetto Di Stani, il viceprefetto vicario Patrizia Adorno, il consorzio autostrade e la Polizia stradale” hanno dichiarato i sindaci Laccoto, La Galia, Bonsignore e Cipriano. Hanno sottolineato come questa soluzione sia mirata a facilitare il traffico e rispondere alle esigenze di pendolari e imprese, che dipendono dai trasporti su strada. Si attendono miglioramenti nella fluidità della circolazione, mantenendo le necessarie misure di sicurezza. I sindaci hanno inoltre assicurato un monitoraggio costante della situazione e hanno ribadito l’importanza di completare i lavori nei tempi previsti, per ridurre al minimo i disagi per i residenti e le attività commerciali locali.

