Condannato 47enne di Brolo a 3 anni e 6 mesi per maltrattamenti

Nella serata di lunedì scorso, i Carabinieri della Stazione di Brolo hanno eseguito l’arresto di un 47enne del luogo, condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti contro familiari o conviventi, aggravato. Questo intervento è stato eseguito in ottemperanza all’ordine per la carcerazione emanato dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura pattese, guidata dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, dopo un processo concluso con una sentenza passata in giudicato. Le indagini condotte dalla Stazione Carabinieri di Brolo hanno permesso di documentare le ripetute azioni illegali dell’uomo, perpetratesi fino a febbraio 2021 contro i propri familiari, all’epoca conviventi.

La Procura della Repubblica, basandosi sui gravi indizi di colpevolezza raccolti dai militari, ha richiesto e ottenuto dal G.I.P. del Tribunale di Patti la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, successivamente revocata nel marzo 2022.

Dopo aver localizzato l’uomo presso la propria abitazione, i Carabinieri lo hanno arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo. L’arrestato è stato poi trasferito presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

