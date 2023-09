Controlli su carburanti: irregolarità riscontrate in tutta Italia

Nel mese di agosto, specialmente durante il periodo di ferragosto e il cosiddetto “controesodo” estivo, la Guardia di Finanza ha incrementato i controlli sui prezzi dei carburanti al consumo. Con ben 2.424 interventi condotti, sono emerse irregolarità in 659 situazioni. Le irregolarità coinvolgono 171 distributori autostradali e 2.253 impianti sulla rete stradale.

Durante queste operazioni, sono state rilevate 1.439 violazioni, suddivise in 570 casi di mancata esposizione o prezzi praticati diversi da quelli indicati, e 869 situazioni di inosservanza degli obblighi di comunicazione all'”Osservaprezzi carburanti”, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Questa iniziativa di controllo, svolta su tutto il territorio nazionale, continuerà fino alla fine dell’anno. L’obiettivo è assicurare che i prezzi praticati siano comunicati correttamente tramite il portale “Osservaprezzi carburanti” e che siano esposti chiaramente nei luoghi di distribuzione, accompagnati dal prezzo medio.

I dati del prezzo medio sono calcolati regionalmente per gli impianti sulla rete stradale e a livello nazionale per quelli autostradali. Oltre a ciò, le attività ispettive si concentrano anche sul rispetto degli obblighi fiscali, il funzionamento adeguato dei sistemi di erogazione e la qualità dei carburanti venduti. L’obiettivo è ottenere informazioni utili per identificare possibili comportamenti anticoncorrenziali.

La selezione dei soggetti sottoposti a controllo avviene attraverso analisi dettagliate condotte a livello centrale dalla Componente speciale del Corpo. Le posizioni con maggiori potenziali rischi vengono ulteriormente approfondite, combinando le informazioni raccolte durante le attività di controllo economico del territorio, che sono parte essenziale delle misure per garantire la stabilità economica e finanziaria del Paese.

