Controlli sicurezza stradale, autovelox attivi su A18 e A20

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli della velocità previsti sulle principali arterie autostradali della provincia. L’attività di monitoraggio, programmata dal 3 al 9 marzo 2025, interesserà le tratte A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, con l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e ridurre il rischio di incidenti.

Le verifiche saranno effettuate nei tratti caratterizzati da un’elevata incidentalità, con particolare attenzione a entrambe le direzioni di marcia. Nel dettaglio, i controlli saranno operativi il 4, 5, 6 e 7 marzo 2025, in modo alternato, su entrambe le autostrade.

L’iniziativa mira a garantire maggiore sicurezza sulle strade attraverso un controllo costante della velocità dei veicoli in transito. La Polizia Stradale sottolinea l’importanza di mantenere un’andatura conforme ai limiti imposti, evidenziando come il rispetto delle regole possa contribuire in modo significativo alla prevenzione degli incidenti.

L’installazione degli strumenti di rilevazione lungo le tratte ad alta percorrenza risponde alla necessità di monitorare e regolamentare il traffico, promuovendo una guida più sicura e responsabile. Gli automobilisti sono quindi invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a mantenere una condotta prudente durante gli spostamenti.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁