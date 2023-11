La Sicilia investe in intelligenza artificiale nelle scuole

La Regione Siciliana ha annunciato un importante investimento di 1,8 milioni di euro per promuovere la sperimentazione dell’intelligenza artificiale nelle scuole superiori. L’iniziativa è promossa dall’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale con l’obiettivo di supportare gli insegnanti nell’assistenza e nell’educazione degli studenti.

I progetti saranno selezionati tra le proposte presentate dagli istituti scolastici e potranno ricevere finanziamenti fino a un massimo di 80.000 euro ciascuno. Questi progetti dovranno essere realizzati durante gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e coinvolgere almeno due classi prime, coprendo almeno tre materie del corso di studi.

L’assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale nell’ambito educativo. Ha affermato che l’IA non mira a sostituire l’insegnamento tradizionale con nuove tecnologie, ma piuttosto a integrarlo. Turano ha sottolineato l’importanza dell’elemento umano e il ruolo centrale degli insegnanti nell’educazione degli studenti. L’intelligenza artificiale può contribuire a contrastare la dispersione scolastica nei primi due anni delle scuole superiori, offrendo un supporto costante nella comprensione degli argomenti e una risorsa virtuale sempre disponibile.

L’IA sarà utilizzata per proporre esercizi, apportare correzioni e generare esempi. Allo stesso tempo, fornirà agli insegnanti informazioni sui progressi degli studenti. Questo sistema si baserà su materiali didattici come lezioni, esercitazioni e libri, garantendo contenuti affidabili e personalizzati per le esigenze degli studenti.

Un requisito fondamentale per i progetti sarà la collaborazione con università o enti di ricerca italiani, che avranno anche il compito di formare i docenti coinvolti. Gli istituti avranno la possibilità di scegliere anche partner internazionali esperti nel settore. In caso di successo, le applicazioni sviluppate potranno essere adottate da altre scuole, contribuendo a diffondere le buone pratiche in tutto il sistema educativo regionale.

© Riproduzione riservata.