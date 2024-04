Bando 100 agenti: Gioveni chiede chiarezza sui criteri di selezione

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha sollevato un’importante questione riguardante il recente “Bando 100 agenti” per la Polizia Municipale. Gioveni ha sottolineato la mancanza di chiarezza riguardo all’attribuzione dei punteggi nei test di selezione. In particolare, ha evidenziato la mancanza di specifiche sui punteggi assegnati per risposte corrette, errate o non date.

Il consigliere ha anche notato la mancanza di dettagli riguardo alle materie oggetto di esame, come il generico riferimento a “diritto e procedura penale”. Pur elogiando l’iniziativa del bando e riconoscendo il suo valore per il Corpo e per l’opportunità occupazionale offerta ai concittadini, Gioveni ha espresso la necessità di una maggiore trasparenza da parte dell’Amministrazione.

