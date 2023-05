Messina, il Caio Duilio rende omaggio al capitano di fregata De Grazia

Il Caio Duilio, istituto nautico di Messina, si prepara a rendere omaggio al suo illustre allievo, il Capitano di Fregata Natale De Grazia, Medaglia d’Oro al Merito di Marina alla memoria. Martedì 23 maggio, a partire dalle 9:30, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del cortile dell’istituto, in cui campeggia lo storico albero di maestra, al Capitano di Fregata (CP) Natale De Grazia.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Rotary Club di Messina presieduto dal Contrammiraglio (CP) Antonino Samiani. Saranno presenti le maggiori autorità civili e militari cittadine e la cerimonia sarà allietata dall’esibizione della banda musicale della Brigata Meccanizzata Aosta.

Reggino di nascita, il Comandante De Grazia frequentò l’istituto nautico di Via La Farina conseguendo il Diploma di allievo capitano di lungo corso nell’anno scolastico 1980-81. Dopo aver frequentato l’Accademia Navale di Livorno, prestò servizio a bordo di Nave Sagittario e, in seguito, presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, il Compartimento di Reggio Calabria e il Circomare di Carloforte (CA), dove fu comandante. Nel 1994 tornó al Compartimento di Reggio Calabria, dove inizió a collaborare con il pool investigativo della Procura nell’inchiesta “navi a perdere”, un grosso traffico di rifiuti tossici e radioattivi. A dicembre del 1995 la sua morte improvvisa, avvenuta in circostanze mai chiarite.

