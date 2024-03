Promuovere la prevenzione: Asp Messina e Federfarma insieme

L’Asp e Federfarma Messina si uniscono per promuovere l’importanza dello screening per il tumore del colon retto, una delle malattie più pericolose e silenziose. Durante l’iniziativa “Marzo, mese della prevenzione del tumore del colon retto”, il commissario straordinario dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ha sottolineato l’importanza della cultura della prevenzione, promuovendo la consapevolezza sui rischi e l’adozione di misure preventive. Il direttore sanitario dell’Asp, Rosalia Murè, ha enfatizzato il potenziamento dello screening per identificare precocemente i casi a rischio. Secondo Rosaria Cuffari, direttrice UOC Centro Gestionale sugli Screening Oncologici Organizzati, gli screening del colon retto sono fondamentali per la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo dei tumori intestinali. Le iniziative di sensibilizzazione e screening, promosse da entrambe le organizzazioni, includono attività presso centri commerciali, ospedali, scuole e altre sedi istituzionali, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di persone a rischio.

Il presidente di Federfarma Messina, Giovanni Crimi, ha sottolineato il ruolo fondamentale delle farmacie nella promozione della salute e nella prevenzione dei tumori attraverso gli screening oncologici. Grazie alla collaborazione con medici e specialisti, le farmacie offrono un’assistenza integrata e personalizzata, facilitando il percorso diagnostico e garantendo una tempestiva presa in carico dei casi sospetti. Inoltre, le farmacie svolgono un ruolo cruciale nella sensibilizzazione e nell’informazione della popolazione sui programmi di prevenzione, contribuendo così a ridurre l’incidenza e la mortalità legate al tumore del colon retto.

