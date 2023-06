Messina, 200 migranti recuperati e diretti all’Hotspot di Bisconte

Operazione di soccorso al largo di Reggio Calabria: 200 migranti recuperati e diretti all’Hotspot di Bisconte.

Al Molo Norimberga di Messina, la nave Diciotti è giunta questa mattina intorno alle 7 portando con sé 200 migranti di nazionalità pakistana, bengalese e siriana. L’operazione di soccorso, denominata SAR (Safe and Rescue), è stata condotta a circa 150 miglia al largo di Reggio Calabria.

Una volta sbarcati, i migranti sono stati accolti dal sistema di accoglienza coordinato dalla Prefettura di Messina, che coinvolge diverse entità come la Capitaneria di Porto, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, il Comune di Messina, le Forze dell’Ordine, l’USMAF, l’ASP, la Croce Rossa Italiana, l’UNHCR e le associazioni di volontariato. Dopo un primo supporto e le necessarie procedure sanitarie preliminari, i migranti sono stati trasferiti all’Hotspot di Bisconte per completare le procedure previste dall’Ufficio Immigrazione della Questura. Durante questa fase, verrà effettuato anche un accertamento per verificare la presenza di eventuali minori stranieri non accompagnati.

© Riproduzione riservata.