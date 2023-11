Incendio ad Alì Terme: nessun ferito, ma evacuazioni precauzionali

Un vasto incendio ha colpito la località di Alì Terme, dando luogo a fiamme che hanno imperversato per diverse ore nelle vicinanze del Palazzetto dello Sport della scuola Media, situato in prossimità delle abitazioni. Gli operatori del Corpo dei Vigili del Fuoco si sono immediatamente mobilitati per arginare l’espansione delle fiamme, riuscendo a limitare i danni. È importante notare che fortunatamente non sono stati riportati feriti in seguito a questo incidente.

Il sindaco di Alì, agendo con prudenza e preoccupazione per la sicurezza dei suoi concittadini, ha preso la decisione di evacuare gli abitanti degli appartamenti nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’incendio. Questa misura precauzionale si è dimostrata essenziale per garantire la sicurezza della comunità.

Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari condotte dal Corpo dei Vigili del Fuoco di Messina, l’incendio è stato segnalato poco prima delle 15:00 e ha interessato una vasta zona di macchia mediterranea e boscaglia. Per fronteggiare l’emergenza, sono state dispiegate due squadre VF altamente addestrate: la 1A2 della Centrale di via Salandra e la 4A del distaccamento di Letojanni. Queste squadre hanno operato utilizzando due veicoli Aps e due pick-up dotati di modulo boschivo, sfruttando al meglio le proprie risorse.

Va inoltre menzionato che sono intervenuti anche i volontari della protezione civile regionale del comune di Messina per fornire ulteriore assistenza. L’incendio ha purtroppo causato la perdita di circa un ettaro di terreno, e c’è stato un serio rischio che si potesse propagare all’istituto comprensivo del comune. Tuttavia, non sono stati riportati danni alle persone coinvolte.

