Schifani: gli ospedali di Petralia e Sciacca rimarranno aperti

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha rilasciato una dichiarazione chiara riguardo al futuro degli ospedali di Petralia e Sciacca. Ha affermato che questi ospedali non chiuderanno e che l’amministrazione regionale sta lavorando diligentemente per risolvere le carenze di personale che affliggono queste strutture.

Schifani ha annunciato che sono state convocate riunioni presso Palazzo d’Orleans e che ne seguiranno altre con tutte le parti interessate. L’obiettivo principale di queste riunioni è individuare e attivare le procedure necessarie per garantire che gli ospedali di Petralia e Sciacca possano continuare a fornire servizi sanitari essenziali.

Il problema delle carenze di personale è stato descritto come strutturale, e il presidente ha riconosciuto che sarà necessario un impegno a lungo termine per aumentare il numero di medici nel Servizio sanitario regionale pubblico. Nel frattempo, l’amministrazione regionale farà uso di tutti gli strumenti a sua disposizione per evitare la chiusura di queste importanti strutture sanitarie, ritenendo che sia un dovere verso tutti i cittadini residenti in quei territori e nelle zone più periferiche dell’Isola.

© Riproduzione riservata.