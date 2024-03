Schifani determinato: sostegno deciso al Ponte di Messina

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha annunciato la determinazione del governo regionale nel sostenere il Ponte di Messina nonostante le critiche della sinistra. “La levata di scudi della sinistra contro il Ponte di Messina è l’emblema di quel fronte del ‘no’ ideologico alle grandi opere che per troppi anni ha paralizzato il Paese, impedendone la crescita e lo sviluppo,” ha dichiarato Schifani durante un incontro a Messina. Il presidente ha sottolineato l’importanza strategica dell’infrastruttura e ha espresso la volontà di adottare ogni forma di iniziativa per sostenere l’opera, inclusa la possibilità di costituirsi parte civile contro chiunque ostacoli il suo progresso. “Siamo pronti anche a costituirci parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l’opera. La Sicilia e l’Italia tutta non hanno più tempo da perdere,” ha aggiunto Schifani.

Parallelamente, Angelo Bonelli, leader di Europa Verde, ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto contro l’opera. Durante l’incontro a Messina, Bonelli ha dichiarato: “Abbiamo messo su un pool di avvocati che sta analizzando altri aspetti che sono le questioni ambientali, delle procedure, della concorrenza, sappiano che noi non molliamo.” La decisione di Europa Verde di contestare l’opera evidenzia le preoccupazioni ambientali e procedurali legate alla sua realizzazione.

La posizione contrastante tra il governo regionale e Europa Verde riflette le divergenze di opinione sull’opportunità e la fattibilità del Ponte di Messina. Mentre Schifani sottolinea l’importanza strategica e lo sviluppo economico derivante dall’opera, Europa Verde evidenzia le preoccupazioni ambientali e procedurali. Il confronto tra queste prospettive rivela le complessità e le controversie legate a progetti infrastrutturali di tale portata.

