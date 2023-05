Cardiochirurgia, De Luca: Mi batterò perchè resti a Taormina

Sud chiama Nord sta preparando una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore regionale alla salute Giovanna Volo. È quanto affermato dal leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, in una nota. Secondo De Luca, l’assessore Volo sta mostrando inadeguatezza nel ruolo che ricopre.

L’ospedale San Vincenzo di Taormina ha chiuso la cardiochirurgia pediatrica, un duro colpo per il comprensorio jonico messinese. Il CCPM di Taormina è diventato un polo sanitario di eccellenza e riferimento per il Meridione d’Italia e altri Paesi nel mondo. Le responsabilità dell’assessore Volo sono innegabili.

Aveva garantito che sarebbe stata rinnovata la convenzione per altri quattro anni tra l’ospedale di Taormina e il Bambin Gesù, tranne poi rimangiarsi tutto su ordine del “Servo non tanto sciocco” Schifani. De Luca ha ricevuto un messaggio secondo cui l’assessore Volo verrà sollevata dall’incarico per fare spazio a Catenina Chinnici, appena passata dal Pd a Forza Italia.

L’operazione Chinnici sarebbe coordinata da Angelino Alfano che vuole garanzie per il San Donato che si è aggiudicato la gestione del reparto a Palermo.

De Luca non accetta la gestione politica mafiosa della sanità siciliana e promette uno scontro epocale per impedire la chiusura del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina.

