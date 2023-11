Messina incontra Gallo per il rinnovo del contratto regionale

Questa mattina, l’Assessore Regionale alla Funzione Pubblica, Andrea Messina, ha avuto un incontro significativo con il Commissario Straordinario dell’Aran, Accursio Gallo. L’incarico del Commissario è stato prorogato per ulteriori tre mesi dalla Giunta Regionale. Il tema centrale dell’incontro è stato il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigenziale della Regione, relativo al triennio 2019-2021. In precedenza, l’Assessore Messina aveva evidenziato delle divergenze tra la proposta avanzata dall’Aran nei confronti dei sindacati e le direttive adottate dalla Giunta.

L’Assessore Messina ha sottolineato l’utilità e la produttività dell’incontro, durante il quale insieme al Commissario Gallo e alla Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica, Madonia, si è affrontato il tema del rinnovo contrattuale del personale regionale. Messina ha ribadito la necessità di proporre una soluzione allineata con le linee guida stabilite dalla Giunta Regionale. In particolare, ha espresso l’urgenza di accelerare le procedure di convocazione dei sindacati, considerando i ritardi accumulati. L’Assessore ha ricevuto l’impegno da parte del Commissario Gallo di convocare i sindacati nella prossima settimana per avviare il processo di definizione delle procedure e arrivare alla firma del nuovo contratto, atteso da tempo dal personale.

Durante la riunione, l’Assessore ha anche sollevato la questione dell’applicazione dell’articolo 70 del Contratto Collettivo Regionale del Lavoro 2016/2018 per quanto riguarda la liquidazione della retribuzione di risultato del 2022 per la dirigenza. Anche su questo fronte, il Commissario Gallo ha assicurato di convocare i sindacati nella prossima settimana.

Infine, si è discusso dell’impegno per il rinnovo del contratto dell’area dirigenza per il triennio 2019-2021 e per definire le trattative relative ai fondi accessori per il 2023 sia per il comparto non dirigenziale che per la dirigenza.

