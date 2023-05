Caro-Affitti studenti, la proposta del Partito Democratico

Protesta degli studenti contro il caro-affitti: proposta di trasformare beni confiscati in residenze universitarie.

Gli studenti universitari hanno organizzato una protesta contro il caro-affitti, sottolineando la necessità di soluzioni strutturali a lungo termine. Un’idea proposta è la trasformazione di beni confiscati alla criminalità organizzata in residenze universitarie. Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Assemblea Regionale Siciliana, sostiene l’iniziativa e cita l’esempio dell’hotel San Paolo Palace di Palermo e l’hotel Torre Xiare di Valderice a Trapani come potenziali immobili da adattare a questo scopo.

Catanzaro critica anche il governo Meloni per la mancanza di attenzione su questa problematica e l’annullamento del provvedimento che avrebbe sbloccato 660 milioni di euro del Pnrr.

Nella prossima manovra correttiva regionale, prevista per giugno, Catanzaro presenterà un emendamento insieme al gruppo Pd per istituire un fondo che eroghi un bonus una-tantum per sostenere una parte del costo degli affitti degli studenti siciliani. L’obiettivo è offrire un concreto sostegno ai giovani e alle loro famiglie, affinché possano costruire un futuro migliore.

