Tony Cairoli pronto per il ritorno al Rallylegend con la Subaru Impreza

Tony Cairoli, noto campione di motocross, è pronto a fare il suo ritorno alle gare su quattro ruote al Rallylegend. Dopo la vittoria nell’edizione del 2015 e alcune esperienze nel mondo dell’automobilismo, Cairoli si schiererà sulla linea di partenza a bordo di una Subaru Impreza del gruppo A, facente parte del dream team di Carlo Boroli, e indossando i colori Magneti Marelli Checkstar. La sua navigatrice esperta sarà Eleonora Mori.

La presentazione della vettura avverrà nel suggestivo scenario di Maggiora Park, che in questo fine settimana ospita il Gran Premio d’Italia MXGP, evento di rilievo nel campionato mondiale di Motocross. L’entusiasmo per il ritorno di Cairoli alle gare automobilistiche è palpabile, soprattutto dopo il suo ritiro dalla MXGP nel 2021 e il suo ruolo attuale di Team Manager del Red Bull KTM Factory Racing.

La presenza di Tony Cairoli al Rallylegend e tutti i dettagli sulla livrea della sua vettura saranno svelati venerdì 15 presso il ristorante Balmone a Maggiora, durante il GP d’Italia MXGP, penultima tappa del campionato del mondo FIM di Motocross.

Cairoli ha dichiarato: “Sono davvero molto felice di poter partecipare di nuovo al Rallylegend e ringrazio Magneti Marelli Checkstar per questa fantastica opportunità. Spero di poter essere ancora competitivo quest’anno. L’obiettivo è lottare per le posizioni che contano, dando il meglio sulle mitiche strade del “Legend”. Il Maggiora Park è un palcoscenico prestigioso per presentare la macchina, in una cornice unica che tanto ha significato per la mia storia di pilota di motocross.”

© Riproduzione riservata.