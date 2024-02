Educazione Civica e Salute: avvio progetto al Liceo di Patti

Presso il Liceo Statale “Vittorio Emanuele III” di Patti, ha preso il via il progetto “Educazione all’affettività e alla sessualità – Prevenzione per le malattie sessualmente trasmissibili”. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’Istituto, Unipromos e la Rete Civica della Salute nell’ambito di un protocollo d’intesa regionale, mira alla sensibilizzazione degli studenti su temi di educazione civica e salute. Il progetto prevede quattro incontri fino a maggio 2024, con il coinvolgimento di professionisti e associazioni locali specializzate nella materia.

La Dott.ssa Maiolino Chiara, Psicologa e Operatrice del Centro antiviolenza “No al Silenzio” di San Piero Patti, e Riferimento Civico della Rete Civica della Salute, ha inaugurato il ciclo di incontri affrontando il tema della comunicazione nelle relazioni. Ha inoltre anticipato il prossimo argomento: come riconoscere una relazione tossica e le relative conseguenze. Gli studenti hanno partecipato attivamente, ponendo domande alla dottoressa e partecipando agli esercizi pratici proposti.

La Coordinatrice Provinciale Messina della Rete Civica della Salute, Marisa Briguglio, ha espresso soddisfazione per l’andamento del progetto. Ha ringraziato Rosaria Campo, Riferimento Civico RCS, per il suo impegno quotidiano, la Dott.ssa Chiara Maiolino per la professionalità dimostrata, la prof.ssa Allocca Elisa, Referente dell’Istituto, e la Dirigente prof.ssa Lollo Marinella per il costante supporto nell’implementazione di progetti con la Rete Civica della Salute, già avviati l’anno precedente su tematiche riguardanti Ambiente e Salute, oltre a tutti i docenti partecipanti.

