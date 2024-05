Esplorazione del Lavoro: giornata di orientamento a Messina

In un evento organizzato dalla Fondazione nazionale consulenti per il lavoro, l’Ordine dei consulenti del lavoro di Messina e il Comune di Messina, centinaia di studenti degli istituti superiori e dell’università hanno partecipato al progetto “Il lavoro viaggia con noi” in piazza Duomo. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di ricevere informazioni sulle possibilità di carriera e di confrontarsi con esperti per orientare al meglio il loro percorso formativo.

Durante l’evento, Vincenzo Silvestri, presidente nazionale della Fondazione consulenti per il lavoro, ha sottolineato l’importanza di colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, evidenziando la necessità di un sistema formativo più aderente alle esigenze delle imprese.

Roberto Franchina, presidente della Piccola industria di Sicindustria, ha annunciato il lancio imminente della Sicindustria Academy, volta a formare i giovani secondo le reali esigenze delle imprese. Franchina ha inoltre presentato un nuovo incentivo regionale sulle assunzioni, che prevede contributi fino a 10mila euro l’anno per tre anni. Massimo Floridia del dipartimento regionale Lavoro ha illustrato il programma “Gol”, finanziato dal PNRR, che mira a riqualificare e reinserire nel mondo del lavoro soggetti provenienti da aziende in crisi. Questo programma ha registrato un grande interesse da parte delle imprese, con circa 200mila soggetti coinvolti.

Ivo Blandina, presidente della Camera di commercio di Messina, ha discusso degli strumenti a disposizione per sostenere l’imprenditoria femminile e promuovere l’innovazione e la digitalizzazione delle attività economiche. Lucia Alfieri di Fonarcom ha illustrato il “Fondo nuove competenze”, focalizzato sulla formazione continua dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese.

Maurizio Adamo (nella foto), presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Messina, ha concluso l’evento evidenziando il successo dell’iniziativa nel creare sinergie tra Regione, Comune, istituzioni educative, mercato del lavoro e imprese. Questo modello collaborativo si propone di fornire agli studenti tutte le informazioni necessarie per realizzare il proprio progetto professionale.

