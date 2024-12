Parcheggio sgradito, vicino infastidito gli taglia le gomme, denunciato

Un episodio di danneggiamento si è verificato ad Adrano, dove un uomo di 67 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato. Il caso è emerso dopo che il proprietario di un veicolo ha sporto denuncia al Commissariato di pubblica sicurezza, segnalando il taglio di due pneumatici della propria auto.

Il denunciante ha raccontato di aver parcheggiato regolarmente il proprio veicolo la sera precedente nei pressi della sua abitazione, lungo una strada pubblica. Al mattino seguente, nel momento di riprendere l’auto per recarsi al lavoro, ha scoperto il danneggiamento, che lo ha spinto a contattare le autorità competenti.

Le indagini sono state avviate immediatamente dagli agenti del Commissariato, che si sono recati sul luogo per effettuare una ricognizione approfondita. Nel corso degli accertamenti, sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. L’analisi delle immagini ha permesso di ricostruire l’accaduto e identificare il presunto responsabile.

L’uomo, residente in un’abitazione vicina al luogo in cui il veicolo era parcheggiato, avrebbe agito infastidito dalla presenza del mezzo. Secondo quanto ricostruito, avrebbe tagliato due pneumatici come gesto intimidatorio, con l’intento di dissuadere il proprietario dal parcheggiare nuovamente nello stesso posto.

Il 67enne è stato individuato e denunciato per danneggiamento sulla base degli indizi raccolti, che saranno valutati in sede giudiziaria. È stato sottolineato il principio di presunzione di innocenza, valido fino a una eventuale condanna definitiva.

