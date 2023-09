Riposto: corso di difesa personale contro la violenza di genere

Il prossimo 3 ottobre, nella città di Riposto, prenderà il via un corso di difesa personale femminile che si propone di fornire alle donne dai 13 anni in su gli strumenti necessari per affrontare situazioni di pericolo. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la Scuola Judo Samurai, guidata dal maestro Giovanni Tomarchio, e il Comune di Riposto, che ne ha patrocinato l’attuazione.

Il corso, della durata di quattro mesi, prevede due lezioni settimanali e si pone l’obiettivo di incrementare la sicurezza delle partecipanti, dotandole di competenze pratiche per fronteggiare potenziali aggressioni, anche all’interno della propria abitazione. La cerimonia di presentazione dell’iniziativa ha avuto luogo questa mattina al Palazzo di Città, alla presenza di distinte personalità, tra cui il sindaco di Riposto, Davide Vasta, la presidente del Consiglio comunale, Nella Casabella, gli assessori alle Pari Opportunità e allo Sport, Elisa Torrisi e Carmelo D’Urso, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Riposto, maresciallo Pasquale Scordella, il primo luogotenente della Guardia Costiera Salvatore Raciti, il capo di terza classe della Guardia Costiera Luciana Sorice e il maestro Giovanni Tomarchio, titolare della Scuola Judo Samurai.

“In un periodo in cui la violenza contro le donne è un tema quotidiano, con il persistere dei tragici casi di femminicidio, non possiamo fare a meno di sostenere un’iniziativa così importante,” ha commentato il sindaco Davide Vasta. “Il corso è gratuito, con una modesta quota di 50 euro per l’assicurazione e l’iscrizione all’associazione, rendendolo accessibile a un ampio pubblico. Incoraggiamo i genitori a consentire alle loro figlie di partecipare sin dai 13 anni, per offrire loro gli strumenti per la difesa personale. La nostra speranza è che nessuna donna debba mai trovarsi in una situazione di pericolo, ma è fondamentale prepararsi.”

Il corso ha già raccolto il plauso di molte partecipanti che hanno testimonianze positive sull’esperienza. Molte di loro hanno continuato a frequentare il corso, trovando nell’arte della difesa personale non solo un mezzo per proteggersi, ma anche un modo per aumentare la propria autostima e sicurezza personale.

Questo corso si presenta come una risorsa preziosa per le donne di Riposto, offrendo loro la possibilità di apprendere a difendersi e, nel contempo, contribuendo a diffondere la consapevolezza sulla prevenzione della violenza di genere. Con il sostegno del Comune e l’impegno del maestro Tomarchio, la città di Riposto dimostra di mettere in primo piano la sicurezza e il benessere delle donne della comunità.

© Riproduzione riservata.