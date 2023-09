Salvini: Ponte, costerà meno del Reddito di Cittadinanza

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha recentemente rinnovato l’impegno a sostenere la fattibilità economica del Ponte sullo Stretto, sottolineando come i costi di questo progetto siano significativamente inferiori rispetto al Reddito di Cittadinanza. Secondo Salvini, il Ponte avrà un costo stimato compreso tra 11 e 12 miliardi di euro, che rappresenta meno della metà di quanto è stato speso per il programma del Reddito di Cittadinanza.

Il ministro ha sottolineato la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare il progetto e ha affermato che il Reddito di Cittadinanza si esaurisce rapidamente, mentre il Ponte sullo Stretto rappresenterà un importante punto di svolta per l’Italia nel ventunesimo secolo. Lo definisce un “biglietto da visita straordinario” sia per il suo governo che per il Paese.

