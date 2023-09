UnLost Gioiosa: ricostruzione digitale di una città abbandonata

di Maria Cristina Miragliotta – L’installazione pubblica multimediale denominata “UnLost Gioiosa,” realizzata a Gioiosa Guardia, ha riportato in vita in modo “digitale” il mito della vecchia città di Gioiosa, situata sul monte Meliuso, di fronte a un numeroso pubblico presente il 2 settembre scorso.

Questo importante evento è stato concepito da SicilyLab, un gruppo multidisciplinare guidato dal professor Antonino Saggio, docente di Architettura presso l’Università Sapienza di Roma. In un’intervista rilasciata ai nostri microfoni, il professor Saggio ha descritto il lavoro interessante e complesso compiuto dal suo team.

Gli esperti di SicilyLab hanno realizzato un’installazione multimediale unica, che ha coinvolto una serie di azioni coordinate. Queste includono la ricostruzione digitale dell’antico centro, la ricreazione di alcune delle sue strade originarie e dei percorsi che si estendevano da Gioiosa Guardia ai centri limitrofi. Questa iniziativa è stata un vero connubio tra archeologia, arte, architettura e l’utilizzo delle tecnologie informatiche come elemento catalizzante. Una dettagliata mappa tridimensionale è stata creata, insieme a una ricostruzione digitale dell’antico centro, consentendo ai visitatori di immergersi completamente nella storia di Gioiosa Guardia.

Nel video, abbiamo anche intervistato l’Assessore del Comune di Gioiosa Marea, Teodoro Lamonica, che ha sottolineato l’importanza di eventi di questo genere per la crescita culturale, sociale ed economica della comunità.

“UnLost Gioiosa” rappresenta un segnale significativo e un tentativo di sensibilizzare sulla crisi delle città montane in Italia. Per Gioiosa Marea, questo evento rappresenta un passo importante nel percorso di conoscenza e valorizzazione del sito intrapreso in questi anni, sottolineando ulteriormente l’importanza di programmare lo sviluppo turistico dell’intero comprensorio.

