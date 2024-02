Salute Mentale, avviati progetti personalizzabili per 153 pazienti

Il Dipartimento salute mentale dell’Asp di Messina avvia progetti personalizzabili per 153 pazienti, sostenuti da un budget di circa 2 milioni di euro. Il convegno conclusivo del progetto “Sperimentazione e validazione di una rete di Hub comunitari per la salute mentale” si è tenuto presso il Parco Horcynus Orca a Capo Peloro a Messina. Durante l’evento, il commissario straordinario dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ha siglato il primo dei 153 progetti personalizzati, dando attuazione alla Legge Regionale 16 ottobre 2019 n. 17. Questa normativa consente il finanziamento di progetti personalizzabili per i pazienti delle strutture di salute mentale, utilizzando una parte del bilancio aziendale.

La giornata di studio è stata aperta da Giuseppe Cuccì e Alessandra Calafiore, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Messina, e coordinata da Gaspare Motta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Messina. Tra gli intervenuti, in occasione dell’anniversario del centesimo anno dalla nascita di Franco Basaglia, sono stati presenti Angelo Righetti, Luciano Carrino, Liliana Leo, Gaetano Giunta e Roberto Ortoleva, esperti nel campo della salute mentale. Successivamente, Mariangela Bellinvia, Nicola Gambardella e Pietro Cuzzola del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Messina hanno illustrato il programma di potenziamento dei servizi di salute mentale della Regione Siciliana.

