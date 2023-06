Assunzioni a Palazzo Zanca: pubblicati i risultati dei test preselettivi

Pubblicati i risultati dei test preselettivi per l’assunzione di dipendenti a Palazzo Zanca a Messina, con Leandro Catania in testa alla graduatoria per gli istruttori tecnici.

Prosegue il lungo processo di selezione per l’assunzione dei 341 dipendenti presso Palazzo Zanca a Messina. Nella giornata di venerdì pomeriggio, sono stati resi pubblici i risultati di altri due test preselettivi, relativi a due profili professionali richiesti dall’ente.

Le commissioni incaricate della valutazione hanno esaminato attentamente le prove e il direttore generale Puccio ha pubblicato la determina che annuncia i nomi dei candidati ammessi ai test per gli Istruttori Tecnici e per gli Avvocati. Anche in questa occasione, il numero effettivo di partecipanti è risultato inferiore rispetto al numero di iscritti.

Per il ruolo di Istruttori Tecnici, aperto ai candidati con diploma di scuola superiore, si erano presentati 1229 candidati su un totale di 2011 iscritti. I posti disponibili erano 50, e sono stati ammessi al test scritto 253 candidati, con l’aggiunta di altri 16 candidati con invalidità riconosciuta. Secondo le disposizioni, il numero di candidati promossi per il successivo livello sarà cinque volte superiore ai posti disponibili, oltre agli ex aequo. In cima alla graduatoria della prova preselettiva si è classificato Leandro Catania, con un punteggio di 42,34 su 45.

La pubblicazione dei risultati dei test preselettivi rappresenta un passo avanti nella procedura di selezione per l’assunzione dei nuovi dipendenti di Palazzo Zanca, che si prevede avvenga nel prossimo autunno. La competizione per ottenere un posto di lavoro presso l’ente è ancora aperta, e i candidati ammessi ai test scritti dovranno affrontare ulteriori prove per accedere alle fasi successive del processo selettivo.

