Teatro Mandanici, due ai domiciliari per tentata estorsione 

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della Procura diretta dal Procuratore Capo Giuseppe Verzera. Due cittadini barcellonesi, un dipendente comunale di 63 anni e un imprenditore di 59 anni, sono stati oggetto di questa misura cautelare.

Le indagini sono partite in seguito alla denuncia di una titolare di una scuola di danza, che ha sollevato dubbi sulla gestione del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto da parte dei due indagati. In particolare, la denunciante ha segnalato comportamenti sospetti riguardo alla disponibilità del teatro per gli spettacoli di fine anno delle scuole di danza del comprensorio.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno rivelato un tentativo di estorsione ai danni della denunciante. I due indagati avrebbero minacciato di far saltare lo spettacolo a meno che non consegnasse loro una cauzione di circa 500 euro, giustificandola come pagamento per le prestazioni logistiche dell’imprenditore. Tuttavia, questa cauzione non era prevista in alcun contratto con l’Ente Comunale.

Le indagini, condotte tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno permesso di scoprire la minaccia di collegamenti con persone malavitose locali, creando un clima di intimidazione verso la direttrice della scuola di danza. Quest’ultima, coraggiosamente, ha deciso di denunciare il tutto ai Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Giudice delle Indagini Preliminari, concordando con la ricostruzione operata dalla Procura e basandosi sugli elementi probatori acquisiti, ha emesso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

