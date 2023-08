Situazione critica al Cas: cantieri a rischio per mancati pagamenti

Mancati pagamenti mettono a repentaglio la continuità dei lavori, l’intervento del PD.

Annunciato un nuovo consiglio direttivo al Consorzio Autostrade Siciliane (Cas), ma le imprese coinvolte minacciano di bloccare i cantieri a causa dei mancati pagamenti. Il PD interviene con un’interrogazione.

Un nuovo quadro direttivo è stato annunciato per il Consorzio Autostrade Siciliane (Cas), tuttavia, le prospettive per le imprese coinvolte rimangono tetre. Nonostante le parole rassicuranti del presidente regionale in merito a cambiamenti all’interno dell’organizzazione, l’inerzia regna sovrana. Questa stasi preoccupa soprattutto due aziende: Cosedil e Tosa Appalti.

La prima si è occupata del recente tratto Siracusa-Gela, tra ispica e Modica, mentre la seconda ha condotto lavori di manutenzione nei segmenti Messina-Giardini, Giardini-Giarre dell’autostrada A-18, nonché sul tratto Messina-Furitano dell’autostrada A-20.

Le imprese, tuttavia, denunciano un problema persistente e ormai radicato: il mancato pagamento da parte del Cas. Gli importi in questione si contano in milioni di euro, ma le richieste sono rimaste inascoltate e senza risposta. Inevitabilmente, questa situazione sta costringendo le aziende a prendere misure drastiche per far valere i propri diritti. La minaccia è chiara: se la situazione non cambia, i cantieri rischiano di essere bloccati.

Un’ombra già sollevata in passato, durante il governo Musumeci, torna a oscurare il quadro attuale, anche sotto l’attuale amministrazione di Schifani. Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico (PD) Sicilia e capogruppo PD nella commissione Trasporti alla Camera, ha annunciato che il PD prenderà un’azione decisa su questa vicenda. Un’interrogazione sarà presentata sia alla Camera dei Deputati sia all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), al fine di ottenere risposte concrete in merito a questa situazione critica che minaccia la continuità dei lavori autostradali.

